Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе

У президента Украины Владимира Зеленского есть цель сохранить свое место у власти, поэтому он якобы пойдет для этого на все, пока Россия и "ополченцы" Донбасса хотят мира.

Такое мнение в интервью "РИА Новости" 28 апреля озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, если ситуация зависит от Кремля и "ополченцев", то избежать войны в их интересах. Напротив, у Зеленского, согласно его мнению, есть желание остаться при власти и он якобы готов пойти на все, чтобы ее не потерять и даже потакать "неонацистам и ультраправым", которые называют "ополченцев" оккупантами.

Видео с обращением Лаврова:

Напомним, как журналист рассказал об истинных целях российского президента Владимира Путина касательно Украины.