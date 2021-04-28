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Среда, 28.04.2021
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Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе

Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф

У президента Украины Владимира Зеленского есть цель сохранить свое место у власти, поэтому он якобы пойдет для этого на все, пока Россия и "ополченцы" Донбасса хотят мира.

Такое мнение в интервью "РИА Новости" 28 апреля озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, если ситуация зависит от Кремля и "ополченцев", то избежать войны в их интересах. Напротив, у Зеленского, согласно его мнению, есть желание остаться при власти и он якобы готов пойти на все, чтобы ее не потерять и даже потакать "неонацистам и ультраправым", которые называют "ополченцев" оккупантами.

Украина может попасть в список недружественных стран РФ - кого еще могут туда внести 

Видео с обращением Лаврова: 

Напомним, как журналист рассказал об истинных целях российского президента Владимира Путина касательно Украины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 864

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Украина, Донбасс, Сергей Лавров, Владимир Зеленский.
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