В центре Питера из-под асфальта начал бить фонтан высотой в дом (видео)

В центре Санкт-Петербурга произошло ЧП: на улице Труда, что на набережной реки Мойки в среду, 5 мая, прорвало трубу. Поток горячей воды начал бить с таким напором, что стал похож на огромный фонтан.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash на Мойке".

ЧП произошло настолько внезапно, что припаркованные автомобили посекло кусками асфальта. Вода разлилась примерно на 300 квадратов и, конечно же, начались пробки — так что в район сейчас лучше не соваться.

А сам поток воды внешне был похож на гейзер высотой с дом.

"Зрелище красивое, но крайне опасное", - комментируют аварийную ситуацию в Telegram-канале "ФедералПресс".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепровском районе Киева возле станции метро "Черниговская" прорвало трубу. Потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением.

Также 23 ноября 2020 года в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы сети водоснабжения. Из-за аварии водоснабжение было временно отключено на четырех улицах.