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У России произошел новый воздушный инцидент с США: первые детали

У России произошел новый воздушный инцидент с США: первые детали
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф

Истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота ВМС России в четверг, 6 мая, над акваторией Чукотского моря вылетал на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

При этом в Центре добавили, что нарушения границы Российской Федерации американским самолетом не было.

В Минобороны заявили, что полет российского истребителя выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный инцидент. Так, в феврале этогогода российские бомбардировщики Ту-160 отрабатывали нанесение авиаудара по крупнейшей базе НАТО в Европе. Тогда истребители Альянса вынудили россиян покинуть район.

16 апреля возле берегов Камчатки российский истребитель также перехватывал разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

США, Россия, Истребитель, Чукотское море, Перехват, Разведчик.
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