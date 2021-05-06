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Тоже убивает? Путин пытался распиарить новую вакцину от коронавируса, но сделал интересную оговорку

Тоже убивает? Путин пытался распиарить новую вакцину от коронавируса, но сделал интересную оговорку
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф

В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса под названием "Спутник Лайт", состоящую из одного компонента. При этом, как заверяет Российский фонд прямых инвестиций, эффективность вакцины якобы составляет 74.9%.

Рассказывая про "Спутник Лайт" президент России Владимир Путин сравнил его с автоматом Калашникова.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными… надежные как автомат Калашникова", -  сказал он.

Путину не простили эту оговорку по Фрейду в сети, например, отметив, что "автомат Калашникова, как и всякое качественное оружие, "просто и надежно" убивает".

"У вакцины вроде другое назначение. Или все-таки…." – не стал продолжать Олег Сырочев в Twitter.

В чем отличие "Спутник Лайт" 

  • По заверению российских разработчиков, с 28 дня вакцинации якобы эффективность вакцины составляет 80% при однокомпонентности самого препарата;
  • Вакцину "Спутник Лайт" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому принадлежит разработка и "Спутника V";
  • Ее нужно вводить один раз ("Спутник V" вводят дважды);
  • Она представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V";
  • "Спутник Лайт" является альтернативой "Спутника V";
  • "Спутник Лайт" будет использоваться для тех пациентов, которые переболели коронавирусом;
  • "Спутник Лайт" предназначен для экспорта за границу;

Как сообщал "Телеграф", фотографии с посещения президента России Владимира Путина богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, показались странными из-за отсутствия тени от стоящего в церкви российского гаранта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Владимир Путин, Вакцины, Автомат Калашникова, Коронавирус, СОVID-19, Спутник Лайт.
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