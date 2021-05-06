Тоже убивает? Путин пытался распиарить новую вакцину от коронавируса, но сделал интересную оговорку

В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса под названием "Спутник Лайт", состоящую из одного компонента. При этом, как заверяет Российский фонд прямых инвестиций, эффективность вакцины якобы составляет 74.9%.

Рассказывая про "Спутник Лайт" президент России Владимир Путин сравнил его с автоматом Калашникова.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными… надежные как автомат Калашникова", - сказал он.

Путин - о российских вакцинах: Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. Как сказал один из европейских специалистов, надёжны, как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. pic.twitter.com/af4OWaPX5h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 6, 2021

Путину не простили эту оговорку по Фрейду в сети, например, отметив, что "автомат Калашникова, как и всякое качественное оружие, "просто и надежно" убивает".

"У вакцины вроде другое назначение. Или все-таки…." – не стал продолжать Олег Сырочев в Twitter.

Сравнивать вакцину против ковида и автомат Калашникова по простоте и надежности - это как?

Вообще то, автомат Калашникова, как и всякое качественное оружие, "просто и надежно" убивает.

У вакцины вроде другое назначение.

или все таки ................. https://t.co/apPVCK1HtK — Олег Сырочев (@ekolog16) May 6, 2021

Путин заявил, что вакцина Спутник V надёжна как автомат Калашникова, Спутник Лайт надёжна как короткоствольный Калашников, Эпиваккорона надёжна как ППШ , а Гамковидвак надёжна как пистолет ТТ.

А вообще мы за мир, добавил Путин. — Анатолий DUST (@DUST42714489) May 6, 2021

В чем отличие "Спутник Лайт"

По заверению российских разработчиков, с 28 дня вакцинации якобы эффективность вакцины составляет 80% при однокомпонентности самого препарата;

Вакцину "Спутник Лайт" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому принадлежит разработка и "Спутника V";

Ее нужно вводить один раз ("Спутник V" вводят дважды);

Она представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V";

"Спутник Лайт" является альтернативой "Спутника V";

"Спутник Лайт" будет использоваться для тех пациентов, которые переболели коронавирусом;

"Спутник Лайт" предназначен для экспорта за границу;

Как сообщал "Телеграф", фотографии с посещения президента России Владимира Путина богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, показались странными из-за отсутствия тени от стоящего в церкви российского гаранта.