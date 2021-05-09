"Боевые медведи ЦРУ": в российских лесах загадочно исчез лечивший Навального врач

В России исчез бывший главврач омской больницы, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, мужчина уехал в лес на квадроцикле во время отдыха на охотничьей базе в селе Поспелово в Омской области.

Изначально его пытались найти знакомые, однако после того, как это не удалось, было решено привлечь полицию.

49-летний Александр Мураховский ранее был главным врачом в больнице БСМП-1, куда после отравления попал Навальный. С ноября прошлого года, он возглавляет областной Минздрав.

Известно, что он после исчезновения выходил на связь по рации с другими охотниками. Мураховский сообщил, что застрял и далее пойдет пешком.

Отмечается, что возле места, где он оставил квадроцикл, обнаружены двое медведей.

Напомним, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске. Оттуда оппозиционера доставили в больницу БСМП-1.

В марте 2021 года стало известно, что двое врачей из этой больницы скончались из-за проблем с сердцем.