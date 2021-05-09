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"Боевые медведи ЦРУ": в российских лесах загадочно исчез лечивший Навального врач

"Боевые медведи ЦРУ": в российских лесах загадочно исчез лечивший Навального врач
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф

В России исчез бывший главврач омской больницы, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. 

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, мужчина уехал в лес на квадроцикле во время отдыха на охотничьей базе в селе Поспелово в Омской области. 

Изначально его пытались найти знакомые, однако после того, как это не удалось, было решено привлечь полицию. 

49-летний Александр Мураховский ранее был главным врачом в больнице БСМП-1, куда после отравления попал Навальный. С ноября прошлого года, он возглавляет областной Минздрав. 

Известно, что он после исчезновения выходил на связь по рации с другими охотниками. Мураховский сообщил, что застрял и далее пойдет пешком. 

Отмечается, что возле места, где он оставил квадроцикл, обнаружены двое медведей.  

Напомним, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске. Оттуда оппозиционера доставили в больницу БСМП-1.

В марте 2021 года стало известно, что двое врачей из этой больницы скончались из-за проблем с сердцем.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Омск, Александр Мураховский.
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