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Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото

Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф скриншот

С годами все меньше зарубежных лидеров посещают организуемый президентом РФ Владимиром Путиным в Москве парад 9 мая.

Соответствующую тенденцию отметил пользователь Twitter под ником "Մιtαuskαs".

Он опубликовал фотографии с празднования в Москве 9 мая в 2005 и в 2021 годах.

И если на первой Путин находится в окружении лидеров развитых стран, включая тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего:

День победы_2005

То на второй президент РФ стоит в компании президента Таджикистана Эмомали Рахмона:

День победы_2021

"Великая геополитическая победа в двух фотографиях", - подписал эти фото "Մιtαuskαs".

Эту же тенденцию отметили и другие пользователи соцсети.

Так пользователь Twitter под ником "Акуна Матата", иронизируя над словестным жонглированием российских государственных СМИ, которые называют спад в экономике страны "отрицательным ростом", назвал происходящее "отрицательным ростом эволюции":

Как сообщалось, в этом году 9 мая свои парады провели и оккупировавшие части Донецкой и Луганской областей боевики "ЛНР" и "ДНР". Так, в Луганске парад был довольно скромным, а на фоне разрухи даже в центре города зрелище смотрелось вдвойне удручающе.

В оккупированном же Донецке скандально известная блогер Татьяна Монтян на парад боевиков принесла портрет дедушки Зеленского.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 964

Все по теме:

Россия, Парад, Владимир Путин, Гости, День Победы, 9 мая.
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