Разбитые дороги и немногочисленная "армия": как прошел парад в оккупированном боевиками "ЛНР" Луганске

В оккупированном Луганске в честь 9 мая провели свой парад победы.

Как видно на кадрах, распространенных по ресурсам ОРДЛО, в этом году он прошел без особого размаха.

Особенно в глаза бросается качество дорожного покрытия в центре города.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке скандально известная блогер Татьяна Монтян на парад боевиков принесла портрет дедушки Зеленского.

Тем временем в Киеве женщины в центре города спели "Катюшу".

А вот в Одессе было по-настоящему жарко. Там во время шествия "Бессмертного полка" случились провокации и потасовки с правоохранителями. Так один из участников акции ударил полицейского по голове палкой с фотографией, а затем участники начали срывать с полицейских головные уборы.