"Почему бы Вам не свалить за поребрик?" В центре Киева 9 мая спели "Катюшу" (видео)

В воскресенье, в День Победы над нацизмом 9 мая, в центре Киева спели советский военный хит "Катюша".

Видео с места событий опубликовали на своем канале "Вести", сообщает "Телеграф".

Отмечается, что все произошло у станции метро "Арсенальная", неподалеку от парка Вечной Славы, где проходили мероприятия ко Дню Победы.

Группа женщин хором пели "Катюшу", пока неизвестный русскоговорящий мужчина в камуфляже и с шевроном ОУН возмущался.

"Почему бы Вам не свалить за поребрик?", - говорил он поющим женщинам.

Смотрите видео с места событий онлайн:

Стоит заметить, что "Катюша" - одна из советских военных песен, до сих пор остающаяся очень популярной в России, но не приветствующаяся в Украине после декоммунизации и начала военной агрессии Кремля.

Есть альтернатива этой песни на украинском языке, посвященная героям АТО, но в Киеве сегодня, как и в сотнях городов страны-агрессора, спели именно оригинальную русскую версию.

Как сообщал "Телеграф", праздничные мероприятия во Дню Победы в Киеве не обошлись и без других провокаций.