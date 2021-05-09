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На парад 9 мая в оккупированном Донецке принесли портрет дедушки Зеленского (видео)

На парад 9 мая в оккупированном Донецке принесли портрет дедушки Зеленского (видео)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Татьяна Монтян с портретом Семёна Зеленского

На парад боевиков так называемой "ДНР" во временно оккупированном Донецке ко Дню Победы в 2021 году принесли портрет Семена Зеленского, погибшего во Второй мировой дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

Так на акции победобесия "Бессмертный полк" отличилась скандально известная блогер Татьяна Монтян. Видео с ней публикуют подконтрольные оккупантам ресурсы в сети.

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"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", - заявила Монтян пропагандистам.

Смотрите на видео, как это было:

Стоит заметить, что Татьяна Монтан - юрист и блогер, известная восхвалением жизни на оккупированных территориях и перепалками с Анатолием Шарием. Она позиционирует пророссийских боевиков как "ополченцев" и "защитников", и уже некоторое время проживает в ОРДО.

Украинцы повидали уже множество ее эксцентричных выходок, но портрет дедушки Зеленского в Донецке все же смог удивить сеть.

"Вроде адекватная баба была, а потом понесло", "Хорошо бубочку подставила", "Гагарин долетался, Монтян доездится", - среди прочего, пишут украинцы.

Как сообщал "Телеграф", ранее 9 мая отличились в Киеве, спев советскую военную песню в центре города.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 286

Все по теме:

Донецк, Донбасс, Татьяна Монтян, День Победы, 9 мая, Владимир Зеленский, ДНР, ОРДО, "Бессмертный полк".
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