На парад 9 мая в оккупированном Донецке принесли портрет дедушки Зеленского (видео)

На парад боевиков так называемой "ДНР" во временно оккупированном Донецке ко Дню Победы в 2021 году принесли портрет Семена Зеленского, погибшего во Второй мировой дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

Так на акции победобесия "Бессмертный полк" отличилась скандально известная блогер Татьяна Монтян. Видео с ней публикуют подконтрольные оккупантам ресурсы в сети.

"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", - заявила Монтян пропагандистам.

Смотрите на видео, как это было:

Стоит заметить, что Татьяна Монтан - юрист и блогер, известная восхвалением жизни на оккупированных территориях и перепалками с Анатолием Шарием. Она позиционирует пророссийских боевиков как "ополченцев" и "защитников", и уже некоторое время проживает в ОРДО.

Украинцы повидали уже множество ее эксцентричных выходок, но портрет дедушки Зеленского в Донецке все же смог удивить сеть.

"Вроде адекватная баба была, а потом понесло", "Хорошо бубочку подставила", "Гагарин долетался, Монтян доездится", - среди прочего, пишут украинцы.

Как сообщал "Телеграф", ранее 9 мая отличились в Киеве, спев советскую военную песню в центре города.