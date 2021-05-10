Путин сдал тест на антитела к коронавирусу и поделился результатами

Президент Владимир Путин в воскресенье, 9 мая сдал тест на антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает российское "РБК".

"Вот как раз 9-го, взяли анализы. Результат позитивный", - сказал Путин.

По его словам, наличие иммунитета к коронавирусу сейчас определяют по так называемому коэффициенту позитивности.

"Он у меня 15 сейчас. Как врачи сказали, это результат хороший", — добавил Путин.

Отметим, в Кремле сообщили о вакцинации Путина 23 марта, но никаких доказательств этого не предоставили. Не публичность вакцинации объяснили тем, что президенту РФ "не нравится" это делать на камеры.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин заявлял, что Россия успешнее борется с COVID-19, чем развитые страны.