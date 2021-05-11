Бойня в гимназии в Казани: названо имя 19-летнего стрелка

Днем 11 мая в Казани в гимназии №175 произошла стрельба. Как сообщается, двое парней зашли в здание и устроили там стрельбу. Одного из нападавших удалось оперативно задержать.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, стрелка зовут Галявиев Ильназ Ренатович. Ему 19 лет.

"При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу", - отмечается в сообщении.

Также в сети публикую видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент задержания преступника.

Его сообщник, вероятно, еще находится внутри здания. Прибывшие на место происшествия силовики собираются штурмовать здание.

По состоянию на 10:35 известно о 12 пострадавших школьниках (четверо из которых в реанимации с огнестрельными ранениями). 9 человек, среди которых одна учительница, погибли.