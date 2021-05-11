Стало известно, откуда у стрелка в Казани появилось оружие

Ильназ Галявиев, устроивший кровавую бойню в казанской гимназии № 175 во вторник, 11 мая, получил лицензию на оружие несколько недель назад, 28 апреля.

Об этом заявил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Еще двумя неделями ранее, 16 апреля, как передает Life, стрелок также зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. При этом охотничий билет был выдан ему 16 февраля 2021 года.

Из случившегося президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову с учетом ситуации в Казани проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане России.

Напомним, в результате стрельбы в гимназии, устроенной Галявиевым и его сообщником, которого ликвидировали во время штурма учебного здания, погибли 7 детей и учительница, 20 пострадали. Подробнее об этом - в материале "Телеграфа": В Казани устроили стрельбу в гимназии: все подробности, фото и видео.