Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Медведчука хотят арестовать и подозревают в госизмене: подробности от ГПУ
Медведчука хотят арестовать и подозревают в госизмене: подробности от ГПУ
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта
Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта

Кого убил казанский стрелок: появились фото детей и учителей, расстрелянных в российской школе

Кого убил казанский стрелок: появились фото детей и учителей, расстрелянных в российской школе
16:13 Сегодня Телеграф

В Сеть выложили фотографии жертв сегодняшней расправы в 175-й школе Казани. 

Снимки некоторых учителей и школьников, которых расстрелял 19-летний Ильназ Галявиев, опубликовали российские Телеграмм-каналы.

На фото - педагоги: 26-летняя Эльвира И., а также 55-летняя Венера А. Также интернет-сообщество выложило фотографии погибшей Алисы Г. и Амира В. Обоим школьникам было всего по 15 лет.


Первым, в кого выстрелил стрелок, был 62-летний учитель информатики Мулланур Мостафин. Он является супругом классной руководительницы Галявиева. Убийца прострелил мужчине голову и живот, и сейчас за жизнь Мостафина борются медики.

Напомним, сегодня, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназии №175 и устроил там стрельбу. За 8 минут, проведенных в стенах учебного учреждения, он убил 10 человек и еще 16 ранил. После массового убийства россиянин сдался полиции.

Стрелок после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 746

Все по теме:

Школа, Казань, Ильназ Галявиев, Массовый расстрел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
03 Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
04 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
05 Расстрел школьников в Казани: что известно о нападавших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела
Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела
8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)
8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь