Кого убил казанский стрелок: появились фото детей и учителей, расстрелянных в российской школе

В Сеть выложили фотографии жертв сегодняшней расправы в 175-й школе Казани.

Снимки некоторых учителей и школьников, которых расстрелял 19-летний Ильназ Галявиев, опубликовали российские Телеграмм-каналы.

На фото - педагоги: 26-летняя Эльвира И., а также 55-летняя Венера А. Также интернет-сообщество выложило фотографии погибшей Алисы Г. и Амира В. Обоим школьникам было всего по 15 лет.





Первым, в кого выстрелил стрелок, был 62-летний учитель информатики Мулланур Мостафин. Он является супругом классной руководительницы Галявиева. Убийца прострелил мужчине голову и живот, и сейчас за жизнь Мостафина борются медики.

Напомним, сегодня, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназии №175 и устроил там стрельбу. За 8 минут, проведенных в стенах учебного учреждения, он убил 10 человек и еще 16 ранил. После массового убийства россиянин сдался полиции.

Стрелок после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".