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Жертв могло быть больше: опубликована полная хронология расстрела в школе Казани

Жертв могло быть больше: опубликована полная хронология расстрела в школе Казани
18:05 Сегодня Телеграф

В Сети обнародовали хронологию действий 19-летнего Ильназа Галявиева, который сегодня, 11 мая, вошел в родную 175-ю школу в Казани и застрелил 10 человек, а еще 16 тяжело ранил. 

Как сообщает российский Телеграмм-канал Baza, убийца открыл огонь по зданию гимназии еще до того, как вошел внутрь. Дети подумали, что что-то взрывается, а один из сотрудников - 62-летний Мулланур Мустафин - вышел из класса проверить, в чем дело. Стрелок ранил мужчину в голову и живот, сейчас Мустафин находится в реанимации.

Далее, продолжает СМИ со ссылкой на правоохранителей, Галявиев устроил беспорядочную стрельбу на первом этаже, вслед за которой учителя начали закрывать классы с детьми и прятаться под столы. 

Второй жертвой россиянина стала 55-летняя Венера Айзатова. Учитель младших классов была не на уроке и вышла в коридор, где получила смертельное ранение. 

Далее стрелок ходил по школе в поисках жертв, которых могло быть больше, если бы двери кабинетов были не заперты. К сожалению, вход в 8-а класс был не закрыт на замок: там погибло 8 детей возрастом 14-15 лет.

Открыт был и кабинет 25-летнего преподавателя по английскому Эльвиры Игнатьевой, которую выпускник гимназии тоже расстрелял.

Сообщается, что копы появились на пороге школы спустя 5-7 минут после начала расправы. Именно тогда казанский стрелок вышел на улицу и сдался.

Напомним, стрелок после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Россия, Школа, Массовое убийство, Казань, Казанский стрелок.
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