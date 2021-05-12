Стало известно о серьезном заболевании у казанского стрелка

У 19-летнего казанского стрелка Ильназа Галявиева, который вчера напал на родную 175-ю школу и расстрелял 10 человек, обнаружили заболевание головного мозга.

Как сообщают российские Телеграмм-каналы со ссылкой на Следком, в 2020-м парень обратился в больницу с сильной головной болью, и в результате диагностики у него нашли серьезное заболевание мозга. Какое именно и могло ли оно стать причиной зверского поступка - об этом следователи пока не говорят.

Известно, что парень не состоял на учете психиатра или нарколога. Однако его близкие рассказали о том, что в последнее время Ильназ начал вести себя агрессивно.

В полиции говорят, что сейчас стрелок ведет себя неадекватно, и работать с ним невозможно. Но, невзирая на это, Галявиеву уже предъявили обвинение и прокуроры настаивают на том, что он должен быть под стражей. Вскоре меру пресечение стрелку будет избирать суд.

Напомним, что сегодня террорист сделал признание следователям и рассказал, сколько, по его мнению, он убил людей.