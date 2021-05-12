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Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание

Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф

19-летний россиянин Ильназ Галявиев, который вчера, 11 мая, устроил массовую расправу в казанской гимназии № 175, признался в содеянном. 

Как сообщает местный Телеграмм-канал Mash Iptash, казанский стрелок считает, что убил и ранил куда меньше людей, чем на самом деле. По его словам, он расстрелял четверых взрослых, сколько детей погибло, он не знает. Галявиев сказал правоохранителям, что, по его мнению, он застрелил не менее семерых человек. На самом деле в результате налета террорист убил 10 человек: 2 учителей и 8 школьников 14-15 лет. Еще 16 человек тяжело ранены, сейчас их перевозят в клиники Москвы. 

Кроме того, согласно отчету силовиков, дома у стрелка нашли все необходимое для приготовления взрывчатки: селитру, алюминиевую пудру, воронку, весы, сухое горючее и перекись водорода.

Как сообщалось ранее, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 10 человек и ранил более двух десятков. После массового убийства он сдался полиции.

Галявиев после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Дети, Россия, Массовое убийство, Казань, Казанский стрелок.
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