17 выстрелов по детям и взрыв: суд принял первое решение по казанскому стрелку

Сегодня, 12 мая, Казанский суд приговорил 19-летнего Ильназа Галявиева к двум месяцам заключения в СИЗО после того, как подозреваемый вчера застрелил 10 человек в своей родной школе.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного процесса.

Судья считает, что подсудимый способен на аналогичные преступления.

Галявиев не стал ходатайствовать против своего ареста, однако раскаяния в содеянном не выразил. Во время того, как судья зачитывал, в чем его обвиняют, парень закатывал глаза, часто моргал и опустил голову, когда речь зашла о наказании в виде пожизненного заключения.

Во время заседания стало известно, что Галявиев выпустил 17 патронов по детям и взорвал самодельное устройство возле кабинета английского языка. В кабинете находилась 26-летняя преподаватель, которую он хладнокровно застрелил.

Ни на один из множественных вопросов журналистов Галявиев не ответил. В частности, он проигнорировал вопросы о том, что он ответит своей маме, почему он стрелял в детей, младшему из которых было всего 10 лет, и считает ли он себя богом до сих пор. Краткие ответы подозреваемый давал лишь судье.

Напомним, что парень объявил себя "богом" и решил "истребить биомассу". 11 мая он зашел в 175-ю школу и устроил там стрельбу. 10 человек - два учителя и школьники 14-15 лет - погибли на месте. За жизнь еще 16 человек борются московские врачи.

Сам Ильназ думает, что убил около семи человек. Утром он объявил голодовку и не общается со следователями, так как находится в неадекватном состоянии.

Отметим, что в прошлом году у подозреваемого обнаружили опухоль мозга, после чего парень стал проявлять агрессию. Однако связана ли болезнь с его жестоким поступком, пока неизвестно.