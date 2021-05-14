В Беларуси мужчину осудили за тапку на авто

Минчанина осудили за розовую тапку с белой полосой. Он получил 15 суток, несмотря на то, что как раз сейчас он готовится к операции в онкологическом диспансере.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в своем Telegram-канале.

"Вячеслав был задержан 12 мая около 20:30 в своем доме. Два протокола по ст. 24.23 КоАП: за проведение пикетирования путем размещения кроссовок в БКБ-раскраске (бело-красно-белой – ред.) на парковочной полосе автомобиля, и за размещение флага БКБ с изображением эмблемы "Погоня" на окне, - говорится в сообщении.

По словам Вячеслава, тапочек первоначально был розовым, но ради смеха он решил нарисовать на нем белую полосу. Мужчина объяснил, что прикрепил тапочек к машине около года назад, "чтобы не ударяться ногой". Бело-красно-белый флаг с окна снял уже давно и повесил его на стену внутри дома, так что на окне ничего не висело.

Минчанин попросил судью Минского района Кропачева не наказывать его арестом, так как сейчас он готовится к операции в онкологическом диспансере. Но судья признал его вину полностью доказанной и арестовал его по двум протоколам на 15 суток.

"По решению суда тапочки и флаг будут уничтожены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце апреля в Минске силовики пришли к местному жителю из-за того, что тот якобы участвовал в пикете: у него на балконе заметили коробку от телевизора LG, расцветка которой напоминает БЧБ-флаг.