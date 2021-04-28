В Беларуси человека задержали из-за коробки на балконе: он якобы протестовал против Лукашенко

В столице Беларуси Минске правоохранители пришли к местному жителю из-за того, что тот якобы участвовал в пикете. Все дело в том, что у него на балконе заметили коробку от телевизора LG, расцветка которой напоминает БЧБ-флаг.

Об этом написали в телеграм-канале NEXTA.

"Вчера к 27-летнему Андрею Пархоменко пришли сотрудники милиции. Парня задержали и отвезли в Ленинское РУВД, где на него составили протокол. В протоколе указано, что Андрей в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив коробку бело-красно-белого цвета у себя на балконе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам задержанный свою вину не признает и заверяет, что коробку оставили предыдущие жильцы.

Как сообщалось ранее, в КГБ Беларуси недавно заявили о том, что была предотвращена попытка "вооруженного государственного переворота".

После этого Александр Лукашенко рассказал, кому перейдет власть в стране, в случае если его убьют. Тем временем в России вновь прозвучали призывы о введении войск в Беларусь.