"В стендап пора": Жириновский у Урганта отличился нелепыми танцами и пикантными откровениями (видео)

75-летний одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь отличился. На этот раз он пришел на телепередачу "Вечерний Ургант", где сначала довольно нелепо станцевал, а потом рассказал пикантную историю из своей молодости.

Так Жириновский вышел в студию и станцевал под кавер песни "Coco Jamboo" 1996 года:

Позже уже в ходе общения с Ургантом политик рассказал о своих молодых годах, в частности, о своем первом любовном опыте, а также о первой брачной ночи. в Этом контексте он отметил: "А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни".

Пользователи YouTube, просмотревшие этот эфир, также отметили выход Жириновского в студию, а некоторые предложили сделать понравившуюся ему песню новым гимном ЛДПР.

Как известно, Жириновский время от времени отличается необычными выходками. Так в эфире одного из пропагандистских каналов он завыл на Луну.

Также Жириновский в эфире радио обвинил россиян, имеющих слишком большой вес, в том, что они являются обузой для государства.