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Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей

Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, которая граничит с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

Исходя из этого сообщения, аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Какие автомобили подпадут под новое правило?

  • Транспортные средства, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
  • Исключение - колесные тракторы и самоходные машины;
  • Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.
  • Платеж составляет 29 белорусских рублей (около 320 гривен, - Авт.). Оплачивать его необходимо до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

Кто будет освобождаться от сбора при наличии подтверждающих документов:

  • водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников;
  • сопровождающие умерших для захоронения;
  • участники и инвалиды войны;
  • инвалиды I и II групп и их сопровождающие;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Как сообщал "Телеграф", ранее с 20 мая Испания, где недавно отменили режим чрезвычайного положения и арестовали мужчину, заразившего коронавирусом 22 человек, может открыть границы для украинских туристов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Автомобили, Коронавирус, Въезд, СОVID-19.
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