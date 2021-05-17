Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, которая граничит с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.
Исходя из этого сообщения, аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.
Как сообщал "Телеграф", ранее с 20 мая Испания, где недавно отменили режим чрезвычайного положения и арестовали мужчину, заразившего коронавирусом 22 человек, может открыть границы для украинских туристов.