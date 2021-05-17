Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, которая граничит с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

Исходя из этого сообщения, аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Какие автомобили подпадут под новое правило?

Транспортные средства, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;

Исключение - колесные тракторы и самоходные машины;

Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.

Платеж составляет 29 белорусских рублей (около 320 гривен, - Авт.). Оплачивать его необходимо до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

Кто будет освобождаться от сбора при наличии подтверждающих документов:

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников;

сопровождающие умерших для захоронения;

участники и инвалиды войны;

инвалиды I и II групп и их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Как сообщал "Телеграф", ранее с 20 мая Испания, где недавно отменили режим чрезвычайного положения и арестовали мужчину, заразившего коронавирусом 22 человек, может открыть границы для украинских туристов.