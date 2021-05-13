Испания скоро может открыть границы для туристов из Украины: подробности

С 20 мая Испания, где недавно отменили режим чрезвычайного положения и арестовали мужчину, заразившего коронавирусом 22 человек, может открыть границы для украинских туристов.

Об этом пишет газета Diario de Sevilla со ссылкой на слова министра промышленности, торговли и туризма Марии Рейес Марото.

В частности, Европейский союз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС, которая временно ограничивает несущественные поездки из стран, не входящих в сообщество.

Благодаря этому ослаблению это смягчит транзит украинцев в Испанию через США или Великобританию.

Марото добавила, что Испания "очень скоро готова снова открыться миру и приветствовать всех тех, кто хочет провести идеальный отпуск после худшего года нашей жизни".

При этом она напомнила, что в июне будет запущен цифровой зеленый сертификат для облегчения мобильности между странами ЕС.

И важное уточнение – на данный момент Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, к которым как раз относится Украина.

Как сообщал "Телеграф", из-за пандемии коронавируса в Польшу, как и в другие страны Евросоюза, не пускают украинских туристов, кроме студентов и заробитчан. В Польше надеются, что в Украине запустят систему паспортов вакцинации и условия въезда будут упрощены.