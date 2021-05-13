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Четверг, 13.05.2021
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Въезд украинцев в Польшу: кого уже пропускают в страну и когда начнут приглашать остальных

Въезд украинцев в Польшу: кого уже пропускают в страну и когда начнут приглашать остальных
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф

Из-за пандемии коронавируса в Польшу, как и в другие страны Евросоюза, не пускают украинских туристов, кроме студентов и заробитчан. В Польше надеются, что в Украине запустят систему паспортов вакцинации и условия въезда будут упрощены.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам директора Польской туристической организации Влодзимежа Щурека, на данный момент все студенты и заробитчане из Украины, въезжая на территорию Польши, должны сдать тест на коронавирус в Польше. Именно в Польше, поскольку украинский тест здесь не котируется.

Надо пересечь границу, сесть на карантин, собраться на тестирование и после отрицательного теста можно освободиться от самоизоляции. Быстрый тест на антиген сейчас стоит около 150 злотых (1 106 грн., - Авт.), - объяснил Влодзимеж Щурек.

Поэтому единственный выход – сертификат вакцинации, который выдается после введения двух вакцин от COVID-19.

"Вакцинация – наше все. Но вы прекрасно понимаете, что сертификат будет предоставляться людям, которые получили две дозы. Ясное дело, что мы рассчитываем на ускорение этого процесса в Украине", - резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", до 1 июля в Украине могут ввести "ковидные" сертификаты.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Польша, Украинцы, Коронавирус, Въезды, Covid-19.
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