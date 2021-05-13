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Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова выросло: сводка на 13 мая

Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова выросло: сводка на 13 мая
08:32 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за прошедшие 24 часа зарегистрировали 6 813 людей с коронавирусом. При том, что в стране выросло число тяжелых больных.

Об этом говорится в отчете СНБО 13 мая.

В четверг в стране 2 569 госпитализаций, больше их было в последний раз 7 мая (3 080 человек), а в последние дни их число было вдвое меньше.

Согласно данным Минздрава за сутки:

  • 2 569 человек попали в больницы,
  • 346 граждан скончались,
  • 19 507 вылечились от болезни,
  • 89 490 прошли ковид-тест.

В Украине с начала пандемии "корону" подхватили 2,13 млн граждан, умерли 47,3 тысячи человек, выздороветь удалось 1,81 млн украинцев.

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За сутки больше всего заболевших:

  • 726 граждан в Киеве,
  • на Харьковщине 635 человек заразились "короной",
  • 587 жителей Донецкой области,
  • в Днепропетровской области 553 украинца получили позитивный ковид-тест,
  • в Ровенской области 459 людей подхватили COVID.

С начала в Украине вакцинации 901 тысяча граждан были привиты.

Напомним, что по исследованиям, при коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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