Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова выросло: сводка на 13 мая

В украинских центрах тестирования за прошедшие 24 часа зарегистрировали 6 813 людей с коронавирусом. При том, что в стране выросло число тяжелых больных.

Об этом говорится в отчете СНБО 13 мая.

В четверг в стране 2 569 госпитализаций, больше их было в последний раз 7 мая (3 080 человек), а в последние дни их число было вдвое меньше.

Согласно данным Минздрава за сутки:

2 569 человек попали в больницы,

346 граждан скончались,

19 507 вылечились от болезни,

89 490 прошли ковид-тест.

В Украине с начала пандемии "корону" подхватили 2,13 млн граждан, умерли 47,3 тысячи человек, выздороветь удалось 1,81 млн украинцев.

За сутки больше всего заболевших:

726 граждан в Киеве,

на Харьковщине 635 человек заразились "короной",

587 жителей Донецкой области,

в Днепропетровской области 553 украинца получили позитивный ковид-тест,

в Ровенской области 459 людей подхватили COVID.

С начала в Украине вакцинации 901 тысяча граждан были привиты.

Напомним, что по исследованиям, при коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше.