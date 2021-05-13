Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова выросло: сводка на 13 мая

В украинских центрах тестирования за прошедшие 24 часа зарегистрировали 6 813 людей с коронавирусом. При том, что в стране выросло число тяжелых больных.
Об этом говорится в отчете СНБО 13 мая.
В четверг в стране 2 569 госпитализаций, больше их было в последний раз 7 мая (3 080 человек), а в последние дни их число было вдвое меньше.
Согласно данным Минздрава за сутки:
В Украине с начала пандемии "корону" подхватили 2,13 млн граждан, умерли 47,3 тысячи человек, выздороветь удалось 1,81 млн украинцев.
За сутки больше всего заболевших:
С начала в Украине вакцинации 901 тысяча граждан были привиты.
Напомним, что по исследованиям, при коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше.