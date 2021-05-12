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В Украине разрабатывается сразу три вакцины от коронавируса, но с ними есть нюанс

В Украине разрабатывается сразу три вакцины от коронавируса, но с ними есть нюанс
11:06 Сегодня Телеграф

В Украине разрабатывают три вакцины, но для их доработки понадобится спецлаборатория. При этом ни одна из вакцин пока не разработана до этапа, когда лабораторию будут готовы построить.

Об этом в интервью 12 мая "Сегодня" рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко.

По его словам, фонд  исследований Украины профинансировал разработку 2 вакцин.

Разработкой первой вакцины занимается Институт биологии клетки во Львове. Там белок COVID производят на дрожжах после чего в биореакторе его очищают, а затем он должен быть приведен в лекарственную форму и зарегистрирован для доклинических и клинических исследований.

На данный момент проводятся исследования до сентября, после чего начнется процесс производства лекарственной формы вакцины и проведение исследований.

Вторую вакцину разрабатывают в Институте биохимии им. Палладина. Вакцину разрабатывают по схожему принципу, но по иной технологии, а результаты также ожидаются осенью.

Также имеется третья вакцина разработкой которой занимаются негосударственные институты, а бизнес с группой ученых, а именно Михаил Фаворов и "Диапроф-Мед". Они уже задекларировали нейтрализацию вируса на клетках и на данный момент на стадии изготовления лекарственной формы для старта клинических испытаний.

По словам Ляшко государство профинансировало эту разработку, поскольку они продемонстрировали, что у них может быть вакцина.

При этом для продолжения работы с вакциной в стране пока нет лаборатории нужного (высокого) уровня защиты. И для строительства лаборатории нужно, чтобы ученые пришли к той стадии, когда будет необходима такая лаборатория, отмечает главый санврач Украины.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о разработке вакцины от коронавируса в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вакцина, Виктор Ляшко, Covid-19.
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