Есть два кандидата, но нужно больше денег: Степанов рассказал о разработке украинской вакцины от COVID-19

Украина, как и раньше, планирует разработать собственную вакцину от коронавируса, и уже есть два кандидата, которым могут доверить ее разработку.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире передачи "Свобода слова на ICTV" в понедельник, 26 апреля, вечером.

"Есть уже два кандидата на вакцину. Один из них проводит научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все эти доклинические фазы для того, чтобы выйти на клиническую фазу", - рассказал министр.

Он также отметил, что есть еще одна разработка в этом направлении.

"Там другой формат научной разработки. Мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", - сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что для того, чтобы продолжать эти разработки, в бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера на строительство лаборатории в Украине, на финансирование этих разработок.

"Понятно, что этих денег - 100 миллионов гривен - недостаточно и придется добавлять деньги", - сказал министр.

Он также отметил, что Украине нужно будет разворачивать свое производство вакцин.

Как сообщалось, Степанов уже заявлял о том, что Украине для вакцинации своих граждан от коронавируса Covid-19 нужно разработать и наладить производство собственной вакцины.