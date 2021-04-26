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Индийский штамм коронавируса не обойдет и Украину: когда его ждать

Индийский штамм коронавируса не обойдет и Украину: когда его ждать
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

До Украины уже в мае доберется новый индийский штамм коронавируса. 

Об этом заявил глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24". 

Он рассказал, что после майских праздников ожидается незначительный рост заболеваемости, однако ситуацию может значительно изменить новый штамм SARS-CoV-2, который впервые был обнаружен в Индии. 

Рубан добавил, что его уже зафиксировали не только в Индии, но и в Турции. При этом, согласно его прогнозу, он доберется до Украины уже в конце мая, поскольку украинцы к тому времени вернутся оттуда из отпусков. 

"Как вы видите, этот штамм свирепствует в этих странах, есть большой показатель инфицирования и летальности", - добавил он. 

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Как сообщалось ранее, 25 апреля в Украине зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Олег Рубан, Covid-19.
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