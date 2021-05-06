В Украине летом хотят запустить "ковидные сертификаты": что это такое и для чего нужно

До 1 июля в Украине могут ввести "ковидные" сертификаты.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"Считаю, что нам это (сертификаты, - Авт.) надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал", - подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.

Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

По словам Степанова, введение "ковидных" сертификатов, позволит снизить процент случав самолечения при коронавирусе в Украине.

Как сообщал "Телеграф", в Украине по состоянию на четверг, 6 мая, зафиксировано 6038 новых случаев коронавируса COVID-19, в том числе заболели 271 ребенок и 113 медработников. Умерли 374 человека, выздоровели - 14 351 человек.