Отождествление СССР и Германии: в России готовят новую порцию "правды" о Второй мировой войне

В Госдуме РФ дали "добро" законопроекту, которым закрепляется запрет на отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

Об этом пишет российский "Коммерсант".

По мнению российских депутатов, законопроект якобы позволит отстоять "правду о войне".

Известно, то законопроект внесли 5 мая председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. В частности, законопроектом предлагается запретить отождествлять в публичных выступлениях, СМИ и интернете "цели, решения и действия" советских руководителей и военных с "целями, решениями и действиями" нацистов, "которые были установлены приговором Международного военного трибунала".

Помимо этого, нельзя будет отрицать и "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Как сообщал "Телеграф", бывшая участница некогда популярной группы "Тату" Юлия Волкова, подавшая документы на участие в праймериз "Единой России", которые пройдут с 24 по 30 мая, "засветила" свой предвыборный ролик.