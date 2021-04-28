Ниже падать уже некуда: "экс-татушка" Юлия Волкова подалась в партию Путина

Бывшая участница некогда популярной группы "Тату" Юлия Волкова, которая в 2017 году экспериментировала со светлым цветом волос, подала документы на участие в праймериз "Единой России", которые пройдут с 24 по 30 мая.

36-летняя певица на своей официальной странице в Инстаграм выложила кадры, на которых она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области.

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Поклонники Волковой, которые давно подписаны на ее аккаунт, не оценили "подвига" певицы. Многие заявили, что прекращают подписку на страницу "экс-татушки".

Напомним, что в марте Украина возбудила уголовное дело против певицы Юлии Волковой, которая незаконно посещала Крым в 2018 году. В "черный список" попали еще 22 российских артиста.