Экс-солистка группы "Тату" рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)

Бывшая участница некогда популярной группы "Тату" Юлия Волкова, подавшая документы на участие в праймериз "Единой России", которые пройдут с 24 по 30 мая, "засветила" свой предвыборный ролик.

Его она опубликовала в своем YouTube-канале.

"На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере легкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг все хорошо", - говорит она.

При этом в кадре Волкова, стоящая в белом костюме, заверяет, что хорошо знакома с проблемами Ивановской области - низких зарплатах, которые вынуждают мужчин уезжать от семей ради возможности заработать, и "горестями женщин-тружениц, на плечах которых держатся семьи". Она обвинила чиновников Ивановской области в "разрухе и снижении уровня жизни".

Как сообщал "Телеграф", ранее на Волкову нашли компромат в связи с тем, что она подалась в партию Путина.