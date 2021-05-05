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"Как стать депутатом": в сети вспомнили компромат на подавшуюся в партию Путина экс-"татушку" Волкову

"Как стать депутатом": в сети вспомнили компромат на подавшуюся в партию Путина экс-"татушку" Волкову
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

28 апреля 36-летняя экс-участница группы "Тату", певица Юлия Волкова сообщила, что подала документы на участие в праймериз "Единой России". Естественно эта новость не осталась незамеченной в соцсетях. 

 
 
 
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Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Подписчики девушки в Инстаграм сразу не приняли поступок Юлии, заявив, что больше не хотят следить за жизнью знаменитости. А позже пользователи начали припоминать артистке ее участие во многих провокационных шоу, в которых она принимала участие, еще будучи участницей группы. 

А теперь в сети активно обсуждают запись, сделанную во время участия Волковой в украинской программе "Детектор лжи". На видео девушка говорит на тему патриотизма. Тогда она заявила, что любит Америку, и все, что с ней связано, а патриотом своей страны не является. 

"Я поняла, как их в депутаты берут", "Умные мысли преследуют её, но она быстрее", "В эту партию всю мерзость решили собрать". "Логично. Не любишь РФ- идёшь в ЕР" - пишут в сети. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети также активно обсуждают скандал Ивангая с журналистом Юрием Дудем.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Юлия Волкова, Певица.
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