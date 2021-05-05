"Как стать депутатом": в сети вспомнили компромат на подавшуюся в партию Путина экс-"татушку" Волкову

28 апреля 36-летняя экс-участница группы "Тату", певица Юлия Волкова сообщила, что подала документы на участие в праймериз "Единой России". Естественно эта новость не осталась незамеченной в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Подписчики девушки в Инстаграм сразу не приняли поступок Юлии, заявив, что больше не хотят следить за жизнью знаменитости. А позже пользователи начали припоминать артистке ее участие во многих провокационных шоу, в которых она принимала участие, еще будучи участницей группы.

А теперь в сети активно обсуждают запись, сделанную во время участия Волковой в украинской программе "Детектор лжи". На видео девушка говорит на тему патриотизма. Тогда она заявила, что любит Америку, и все, что с ней связано, а патриотом своей страны не является.

"Я поняла, как их в депутаты берут", "Умные мысли преследуют её, но она быстрее", "В эту партию всю мерзость решили собрать". "Логично. Не любишь РФ- идёшь в ЕР" - пишут в сети.

Кандидат в Госдуму от Единой России, экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова: "Я люблю Америку, я - не патриот." Умные мысли преследуют её, но она быстрее. pic.twitter.com/nxBw3P2xIq — Борис (@BorisPrimorye) May 5, 2021

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети также активно обсуждают скандал Ивангая с журналистом Юрием Дудем.