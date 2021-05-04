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"А Дудь, конечно, х***ос": украинцы обсуждают вырезанный фрагмент интервью Ивангая

"А Дудь, конечно, х***ос": украинцы обсуждают вырезанный фрагмент интервью Ивангая
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2 мая видеоблогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, сообщил, что российский журналист Юрий Дудь не опубликовал важную часть его интервью, в которой он высказал свой "главный месседж". Иван заявил, что Юрий вырезал часть интервью, где он говорил о войне и Голодоморе.

В ответ на обвинения блогера, российский журналист опубликовал 12-минутное видео интервью с Иваном без монтажных склеек.

Естественно эту ситуацию не обошла вниманием сеть. Многие украинцы встали на сторону Ивангая, отметив, что Дудь на самом деле не такой "хороший", как часто говорят.

В сети отметили, что даже несмотря на невнятность и неразборчивость, Иван сказал достаточно важные вещи, а Юрий это все опустил.

Если вы не знаете, или подзабыли, кто такой Ивангай/Иван Рудский, то "Телеграф" решил вам это напомнить, рассказав немного о его жизни и о т ом, как ему удалось стать таким популярным. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, Юрій Дудь, Ивангай, Иван Рудский.
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