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В Кремле ответили по поводу возможного обмена Медведчука на украинских политзаключенных

В Кремле ответили по поводу возможного обмена Медведчука на украинских политзаключенных
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф РИА-Новости

В руководстве России пока со скепсисом относятся к идее обменять украинского нардепа, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам граждан Украины.

Об этом в понедельник, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен", - сказал он.

Также Песков добавил, что вопрос в том, "хочет ли этого сам украинский политик с кем-то поменяться".

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в озвученной идее пока отсутствует какая-либо конкретика.

"Это достаточно несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то это серьезно рассматривать", - сказал Песков.

Как сообщалось, 15 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что при наличии возможности обмена на удерживаемых в тюрьмах России украинских патриотов подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, в случае его осуждения, власти Украины пойдут на такой шаг.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

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Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Политзаключенные, Обмен, Виктор Медведчук.
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