Возле министерства в России устроили голый протест из-за коров (видео 18+)

Вчера в Москве состоялась необычная акция протеста, участники которой были голыми и в масках… коров.

Как сообщает российский Телеграмм-канал Baza, восемь девушек топлесс вышли к Министерству сельского хозяйства. Участники акции надели маски коров и выступили в защиту этих животных. Прохожим они рассказывали, что нужно переходить на пальмовое масло, чтобы не доить коров, а лучше и вовсе не есть мясо.

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Напомним, известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает пародировать звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса. Для фото в жанре пародии голая Alyona Alyona прикрылась флагом Украины, что вызвало негодование в сети.