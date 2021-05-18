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"Сообщник Ильназа Галявиева" устроил новый переполох в Казани (видео)

"Сообщник Ильназа Галявиева" устроил новый переполох в Казани (видео)
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Буквально через неделю после трагедии в казанской гимназии № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял 10 человек и ранил более 20-ти, в понедельник, 17 мая, в Казани эвакуировали школу № 67 из-за сообщения с угрозами от "сообщника Ильназа Галявиева".

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT" во вторник, 18 мая.

"Здравствуйте! Помните, как в 175-й мой сообщник прибил почти 300 кг человечины? Ахах, не думайте, что этот случай единичный, ваша школа следующая, к Вам придет знакомый Вам ученик, но жертв он постарается, чтобы было намного больше!" – приводит текст письма-предупреждения, которое пришло на адрес учебного учреждения.

В нем также говорится, то администрация гимназии № 175 тоже получала такое письмо, "но на него, к сожалению, или к счастью, никто не обратил внимания".

"Что ж, выбор за Вами. Желаю Вам приятно вместе с Вашими учениками провести последние счастливые деньки! (орфография и пунктуация сохранены — прим. Авт.)", - пишет "сообщник" "казанского стрелка".

На данный момент на месте уже дежурит оперативная группа и кинологи. Личность отправителя угрожающего письма сейчас устанавливается.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале "Mash" во вторник, 18 мая, видно, что на месте дежурят все спецслужбы, в том числе спасатели. Всех детей вывели на улицу. 

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве школьник планировал устроить стрельбу в школе, аналогичную трагедии в Казани, но "спалился", рассказав о своих планах подруге.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 493

Все по теме:

Россия, Школы, Казань, Расстрелы, Ильназ Галявиев, эвакуации.
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