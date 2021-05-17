Хотел повторить Казань? В Москве подросток грозился устроить массовый расстрел в школе и хранил дома оружие

В Москве школьник планировал устроить стрельбу в школе, аналогичную трагедии в Казани, но "спалился", рассказав о своих планах подруге.

Об этом сообщает Газета.ru.

Девочка не стала молчать и рассказала все маме, а та вызвала полицию. Прибывшие правоохранители изъяли у него дома несколько единиц спортивного оружия - пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета.

Полицейским школьник заявил, что просто "пошутил" и не собирался устраивать стрельбу.

При этом задерживать школьника не стали. Наличие спортивного оружия десятиклассник объяснил занятиями в патриотическом клубе.

"Пневматические автомат и револьвер ему купили родители", - пишет издание.

Как сообщал "Телеграф", 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 10 человек и ранил более двух десятков. После массового убийства он сдался полиции. Галявиев после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".