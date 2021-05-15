"Вы, бл*ть, в своем уме вообще?" Фанаты "казанского стрелка" шокировали сеть

В российской Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в школе №175, где убил десять человек. В основном жертвами стрелка стали дети.

Тем не менее, в сети нашлись и те, у кого убийца вызвал чувство симпатии.

В Инстаграм начали появляться аккаунты "фанатов" внешности Галявиева, а некоторые пытаются оправдать его поступок.

При этом, похоже, что администраторы сайта удаляют подобные аккаунты, однако появляются новые.

Не совсем понятно, действительно ли эти люди разделяют взгляды казанского стрелка или же подобные аккаунты созданы ради произведения общественного резонанса.

На это отреагировала российская ведущая и актриса Ксения Бородина.

"Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите? Вы, бл*ть, в своем уме вообще?", - написала она, приведя несколько скриншотов с подобными высказываниями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Как сообщалось ранее, после стрельбы в Казани российский президент Владимир Путин поручил проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане России, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете.