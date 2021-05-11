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Последствия расправы в Казани: власти РФ уже говорят о запрете анонимности в интернете

Последствия расправы в Казани: власти РФ уже говорят о запрете анонимности в интернете
21:05 Сегодня Телеграф

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин после смертельной стрельбы в гимназии в Казани, где погибли 10 человек и 21 человек пострадал,  заявил, что необходимо обсудить запрет на анонимность в интернете, якобы это позволит ограничить пропаганду насилия.

Об это он написал в своем Telegram-канале.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм", - написал он.

По его словам, эта тема еще будет обсуждаться.

Отметим, ранее в связи с трагедией в Казани, президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову с учетом ситуации в Казани проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане России.

Подробнее о случившемся - в материале "Телеграфа": В Казани устроили стрельбу в гимназии: все подробности, фото и видео.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Интернет, Госдума, Стрельба, Казань, Вячеслав Володин.
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