Похоже на конец света: город в России накрыла мощная песчаная буря (видео)

Вчера, 19 мая, в Астрахани (РФ) началась сильнейшая песчаная буря, которую местные жители уже нарекли "вестником Апокалипсиса".

СМИ пишут о том, что стихия началась внезапно и буквально накрыла город песком. Люди говорят, что видят такое впервые и стараются не выходить из дома, так как скорость ветра превышает 20 метров в секунду.

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Ранее мы сообщали, что 18 мая ночью в Херсонской области на ряду с ливнем и грозой бушевал ураган, который снес более 200 крыш.

Также "Телеграф" писал о том, что в центре Киева авто ушло под землю из-за мощного ливня (фото).