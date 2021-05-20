"Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла пройти мимо скандала с "косовороткой" президента Владимира Зеленского и не высказать свое "фи".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно", - написала она.

Также Захарова решила "пожалеть" Зеленского.

"Держитесь там. Сейчас начнется", - резюмировала она, намекнув на шквал критики в адрес Зеленского из-за традиционного русского наряда.

Но прогиб Захаровой перед Путиным в сети не засчитали.

"Божечки, ну это же такой элементарный ход из всех учебников по пиару... как попасть во все российские СМИ (включая представителя МИД) просто надев не ту рубаху. Хорошая работа пиарщиков Зеленского", "Мария, завидуете, что у Зеленского свой дом есть? Зависть есть смертный грех", "Как низко и мерзко во всем и во всех искать недостатки. Люди на фотографии счастливы, искренне и неподдельно. Нет, нужно все свои комплексы и желчь на них публично излить. Жалко машу...." – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее несмотря на то, что Зеленский назначил пресс-конференцию в День вышиванки, 20 мая, на ней он появился в черном костюме и рубашке.