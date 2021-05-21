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Собирал оружие и хотел кого-нибудь убить: что известно о школьнике, перерезавшем горло учительнице в РФ

Собирал оружие и хотел кого-нибудь убить: что известно о школьнике, перерезавшем горло учительнице в РФ
11:40 Сегодня Телеграф

Российский десятиклассник Роман Долбеев, перерезавший горло учительнице физики прямо на уроке,  накануне нападения признался, что давно хотел кого-то убить.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

"У меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел свитер, перчатки, маску и пошел искать, кого убить, - рассказал по аудио он своему знакомому. - Я понимаю, что все уже. Финал. Финиш".

Оказывается, Роман Долбеев готовился к нападению и даже заранее приготовил нож. По его словам, он ни к кому не испытывает жалости, кроме своего домашнего животного.

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT", 16-летний напавший коллекционировал ножи и холодное оружие. Полицейские не исключают, что  у него дома может находиться целый арсенал оружия. К тому же, дядя Долбеева держит магазин товаров для охоты и рыбалки.

Кроме того, стало известно, что десятиклассник напал на учительницу физики из-за двойки в четверти, которая ему грозила. Отец ученика ходил в школу обсуждать неуспеваемость сына. Он просил педагога провести дополнительные занятия по физике - родители даже наняли подростку репетитора.

В семье подростка характеризуют как неконфликтного:  пишет стихи про жизнь и любовь, играет в компьютерные игры - но якобы никаких стрелялок, только волшебство, драгоценности собирает...

В лицее такого же мнения об ученике. нападавшего характеризуют как воспитанного и тактичного молодого человека. Учится он средне, ведет здоровый образ и не нарушает дисциплину.

Как сообщал "Телеграф", буквально через неделю после трагедии в казанской гимназии № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял 10 человек и ранил более 20-ти, в понедельник, 17 мая, в Казани эвакуировали школу № 67 из-за сообщения с угрозами от "сообщника Ильназа Галявиева".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Школьники, Ученики, ЧП.
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