"Зеленский - диктатор, и это уже не роль": пропагандист Киселев истерично отреагировал на новые санкции Украины

Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев отреагировал на продление Украиной еще на три года санкций против ряда российских компаний, среди коих и МИА "Россия сегодня" (Russia Today), генеральным директором которой он является.

Об этом сообщает издание "РИА" (входит в состав RT).

Киселев заявил, что "Зеленский подтвердил свое неприятие свободы слова", а также добавил, что вводить санкции против СМИ бессмысленно, поскольку те существуют в условиях свободного интернета.

По мнению Киселева, санкции будут ограничивать в первую очередь самого Зеленского.

"Для всех уже очевидно, что комик Зеленский – диктатор, и это уже не роль", - считает российский пропагандист.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оконфузился во время своей речи о фейках, "при помощи которых борются с Россией".