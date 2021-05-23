Мужчина под аплодисменты прохожих спас застрявшего кота: забавное видео

В России пенсионер стал настоящим героем, когда спас застрявшего в окне кота.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

Так, житель российского Лениногорска (Татарстан) под аплодисменты прохожих спас соседского кота. Тот застрял в оконном проеме на третьем этаже.

Пожилой мужчина встал на подоконник и, пока его придерживал кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого палкой, тот и ввалился вглубь комнаты обратно. Прохожие, которые стали невольными свидетелями спасения четвероногого, судя по аплодисментам, остались в восторге. Мужчина, в свою очередь, не оставил своих фанатов без внимания.

"Ура!" - закричал он, лихорадочно размахивая палкой, которая стала орудием для спасения животного.

"Вот это куклачев", "Ну хоть сам не свалился, пока ура кричал))", - пишут в сети.

Комментаторы отмечают, что мужчина сделал действительно доброе дело – еще пара минут и кот бы задохнулся.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе пенсионер спас от верной смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.