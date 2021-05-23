Скачать
Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Евровидение-2021: как прошел финал песенного конкурса (фото, видео)
Евровидение-2021: как прошел финал песенного конкурса (фото, видео)
Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укроборонпрома"
Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укроборонпрома"
Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
Финал Евровидения 2021: стало известно имя победителя
Финал Евровидения 2021: стало известно имя победителя

Мужчина под аплодисменты прохожих спас застрявшего кота: забавное видео

Мужчина под аплодисменты прохожих спас застрявшего кота: забавное видео
01:42 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В России пенсионер стал настоящим героем, когда спас застрявшего в окне кота.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

Так, житель российского Лениногорска (Татарстан) под аплодисменты прохожих спас соседского кота. Тот застрял в оконном проеме на третьем этаже.

Пожилой мужчина встал на подоконник и, пока его придерживал кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого палкой, тот и ввалился вглубь комнаты обратно. Прохожие, которые стали невольными свидетелями спасения четвероногого, судя по аплодисментам, остались в восторге. Мужчина, в свою очередь, не оставил своих фанатов без внимания.

"Ура!" - закричал он, лихорадочно размахивая палкой, которая стала орудием для спасения животного.

"Вот это куклачев", "Ну хоть сам не свалился, пока ура кричал))", - пишут в сети.

Комментаторы отмечают, что мужчина сделал действительно доброе дело – еще пара минут и кот бы задохнулся.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе пенсионер спас от верной смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

Все по теме:

Россия, спасения кота.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров ТКГ оценил перспективы возврата Украиной ОРДЛО
02 В красном наряде и брошью от принца Филиппа: Елизавета II посетила авианосец (фото, видео)
03 В России во время отработки десантирования погибли двое бойцов Росгвардии: в сети появилось видео происшествия
04 СБУ взялась за "пленки Медведчука"
05 Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Группа Go_A в финале &quot;Евровидения 2021&quot; вошла в пятерку лидеров
Группа Go_A в финале "Евровидения 2021" вошла в пятерку лидеров
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая
Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь