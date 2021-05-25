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Обострение в Карабахе: Азербайджан ответил на обвинения Армении в убийстве военнослужащего

Обострение в Карабахе: Азербайджан ответил на обвинения Армении в убийстве военнослужащего
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Во вторник, 25 мая, Минобороны Армении распространило сообщение о том, что военные Азербайджана открыли огонь в районе села Верин Шоржа и смертельно ранили армянского военнослужащего. 

Однако в Минобороны Азербайджана эту информацию опровергают. 

"Днем 25 мая семь грузовиков с личным составом вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. В результате предпринятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено", - говорится в сообщении. 

При этом подчеркивается, что ВС Азербайджана прицельной стрельбы по грузовикам не вели. 

Там также отмечают, что есть информация о том, что упомянутый военнослужащий Армении погиб при несчастном случае.

"Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту", - отмечают в ведомстве. 

На фоне этого, Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело относительно убийства военнослужащего, а президент страны обратился к представителям силовых структур. 


Как сообщалось, новый виток обострения между двумя странами произошел в средине мая. Тогда Армения заявила, что военные Азербайджана продвинулись вглубь территории страны примерно на 2 километра. В Азербайджане ответили, что их войска заняли определенные ноябрьскими соглашениями позиции, которые ранее не были доступны из-за плохой погоды.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Азербайджан, Армения, Карабах.
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