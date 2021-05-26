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Решила хайпануть в соцсетях? В России школьница надругалась над девочкой и сняла видео

Решила хайпануть в соцсетях? В России школьница надругалась над девочкой и сняла видео
23:32 Ср, 26 Май 2021 Телеграф

В России, в Барнауле (Алтайский край), задержали школьницу, которая надругалась над ученицей младшего класса и вместе с одногодками снимала все происходящее на видео.

 Об этом сообщают РИА Новости.

Так, 23 мая 14-летняя девочка-подросток в компании с подругами отвела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, избила ее, а также совершила "иные действия сексуального характера". Все это девочки снимали на телефон.

Следователи возбудили уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанной. Сотрудники Следственного комитета РФ продолжают собирать доказательства.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", якобы 11-летний мальчик два месяца – апрель и май - насиловал своего одноклассника.  Позже факт изнасилования не подтвердился.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Россия, Школьники, Барнаул, Изнасилования.
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