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На фоне обострения в Карабахе снова всплыла Россия и слухи о новом "соглашении"

На фоне обострения в Карабахе снова всплыла Россия и слухи о новом "соглашении"
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Каспийский вестник

После того, как 25 мая в Минобороны Армении заявили о гибели своего солдата в результате обстрела азербайджанскими военными пограничной Гегаркуникской области, в Минобороны Азербайджана заявили о переодических обстрелах Кяльбаджара, Гедабека и Шуши с территории Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана в среду, 26 мая.

"С 24 по 26 мая позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения", - говорится в сообщении.

Также в азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что ВС Армении "с целью провокации" был открыт огонь в воздух в направлении азербайджанских постов, расположенных в окрестностях города Шуша.

"Ответный огонь азербайджанской стороной открыт не был, потерь нет", - сообщили в МО Азербайджана.

В ответ на это сообщение в Минобороны Армении уже выступили с опровержением.

"Очевидно, что это сообщение - очередная жалкая попытка прикрыть провокации, совершенные против суверенных территорий Республики Армения в последние дни и в день когда азербайджанская сторона открыла огонь, в результате которого погиб контрактник ВС РА, младший сержант Геворг Хуршудян", - приводит сообщение МО Армении Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

Также в оборонном ведомстве страны со ссылкой на российских миротворцев опровергают информацию о стрельбе в районе Шуши: "Командование российской миротворческой миссии в Республике Арцах, проинформировало Минобороны РА, что и в этом направлении не было стрельбы".

На фоне последнего роста напряженности между Арменией и Азербайджаном глава МИД последнего Джейхун Байрамов в Вене на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ 25 мая заявил, что считает возможным подписание мирного договора с Арменией при условии взаимного признания суверенитета и неприкосновенности границ, сообщает пресс-служба МИД страны.

По мнению Байрамова, деоккупация Карабаха создает условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что "урегулирование карабахского конфликта создало новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе и ОБСЕ может внести свой вклад в этот процесс".

Кроме этого, говорится в сообщении, участники заседания подчеркнули необходимость разрешения путем переговоров напряженности на азербайджано-армянской границе.

В свою очередь 25 мая министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они обсуждали "обстановку в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", сообщили в пресс-службе МО РФ и каких-либо других подробностей не предоставили.

Как сообщалось, 25 мая в Минобороны Азербайджана опровергли информацию о причастности их военных к гибели армянского военного, добавив, что он погиб при несчастном случае.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, МИД, Азербайджан, Армения, Карабах, Условия, Мирный договор.
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