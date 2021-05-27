В Питере автобус с пассажирами "взлетел" на столб: видео момента

Утром в четверг, 27 мая, в Санкт-Петербурге общественный автобус-гармошка врезался в фонарный столб и "встал на дыбы". Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "LIFE SHOT".

В МЧС сообщают, что в инциденте пострадали три человека.

Причины столкновения пока не известны. По одной из причин водителю транспортного средства могло стать плохо. В настоящий момент он зажат в кабине автобуса, спасатели работают на месте происшествия.

Напомним, 26 мая в Киеве прохожий бросил "коктейль Молотова" в троллейбус, в результате чего произошел взрыв и пострадала пассажирка.

16 мая на Львовщине неподалеку от села Розвадов в Стрыйском районе в автобусе "Mersedes IRIZAR" произошел пожар, в результате транспортное средство выгорело дотла.