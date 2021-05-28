"Золотое дно-2": NEXTA выпустили новое расследование о Лукашенко

Журналисты децентрализованного белорусского средства массовой информации "NEXTA", которое распространяется через соцсети, опубликовали новое расследование о непризнанном международным сообществом президентом Беларуси Александре Лукашенко.

Фильм "Золотое дно-2: В тени диктатора" опубликован вечером 27 мая на YouTube-канале "NEXTA".

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И многое другое в нашем новом расследовании", - говорится в анонсе фильма-расследования.

Ознакомиться с фильмом можно по ссылке:

ЗОЛОТОЕ ДНО 2: В ТЕНИ ДИКТАТОРА

По состоянию на утро пятницы, 28 мая, часовой фильм посмотрели более 520 тысяч раз.

Это уже второй фильм-расследование, опубликованный NEXTA. Первый фильм "Лукашенко. Золотое дно" был обнародован два месяца назад и за это время его только на официальном канале просмотрели почти 6,5 млн раз.

Как сообщалось, 23 мая в Беларуси под лживым предлогом о якобы заминировании посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс.

Как оказалось, на борту самолета находился создатель оппозиционного телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, которого режим Лукашенко объявил террористом.