Есть раненый: Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле

Позиции Азербайджана в Нахчыване обстреляли армянские военные в ходе нового витка обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе в пятницу, 28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В заявлении указывается, что обстрел произошел сразу с нескольких направлений в ночь с 27 на 28 мая в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской автономной республики. Во время обстрела в плечо был ранен один азербайджанский военный. Он - в госпитале.

Отметим, в четверг, 27 мая, Минобороны Армении заявило о том, что Азербайджан взял в плен 6 военнослужащих на армянской территории. Не исключено, что этот ночной обстрел стал ответом на пленение военных.

Как сообщал "Телеграф", активные боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились еще в ночь на 10 ноября 2020 года, когда между премьер-министром Армении Николом Пашиняном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным было подписано соответствующее соглашение. Но несмотря на установленное перемирие, ситуация снова обострилась снова 12 мая.